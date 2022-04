Corpo de Bombeiros do Acre tem novo comandante-geral

O coronel Charles da Silva Santos assumiu nesta sexta-feira, 1, o cargo de comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). A cerimônia de passagem de comando ocorreu na sede da corporação, em Rio Branco, e contou com a presença do governador Gladson Cameli.



Coronel Charles Santos é o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Foto: Diego Gurgel/Secom

Santos substitui o coronel Carlos Batista, que ocupava o posto desde outubro de 2017. O novo comandante-geral é acreano de Rio Branco e ingressou às fileiras do CBMAC em 1994, como aluno oficial. Em dezembro de 1996 foi declarado aspirante a oficial e é coronel desde 2018. Atualmente, o militar exercia a função de subcomandante-geral, cargo que passa a ser ocupado pelo coronel Eden Santos.

Em seu discurso, coronel Charles relembrou o início de sua carreira militar, bem como os desafios enfrentados na profissão, que tem como missão primordial salvaguardar vidas. Ao alcançar o posto máximo do CBMAC, Santos declarou ainda que honrará a confiança dada a ele com muita dedicação e responsabilidade.



Cerimônia de passagem de comando contou com a participação do governador Gladson Cameli. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Essa é a consagração de uma carreira e temos o dever de continuar servindo da melhor forma possível a população. O governo do Estado tem nos oferecido, dentro das condições possíveis, o aparelhamento necessário para o desenvolvimento dos nossos trabalhos”, declarou.

Ao fazer uso da palavra, o governador Gladson Cameli desejou sucesso ao novo comandante e agradeceu Batista pelos anos à frente do Corpo Bombeiros. Na oportunidade, o gestor falou sobre os esforços do Estado para o fortalecimento da corporação militar.

“Tenho certeza que o coronel Charles fará um excelente trabalho e estou à disposição para ajudar no crescimento do Corpo de Bombeiros. Ao Batista, o meu muito obrigado por todos esses anos de dedicação ao nosso estado. Essa instituição é tratada com prioridade pelo governo. Prova disso é que estamos reestruturando o Corpo de Bombeiros com equipamentos modernos e, ainda este ano, estaremos convocando quase 200 novos soldados”, afirmou Cameli.



Cameli falou dos esforços de sua gestão para assegurar o fortalecimento do CBMAC. Foto: Diego Gurgel/Secom

Após 31 anos de serviços prestados ao Corpo de Bombeiros e à sociedade, coronel Batista anunciou sua ida para a reserva remunerada da instituição. Como forma de reconhecimento, o ex-comandante foi homenageado na cerimônia com a entrega da Medalha Capacete Bombeiro Militar Major Nizomar Araújo Maia.

“Saio com o sentimento de dever cumprido e, em todos estes anos, servi com muita dedicação. Como foi o caso do combate ao incêndio no prédio da Assembleia Legislativa, onde pude ajudar no resgate as pessoas que não conseguiram sair, e também durante a grande enchente do Rio Madeira, em 2014”, enfatizou Batista.

O evento contou ainda com a participação do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes; da secretária adjunta de Justiça e Segurança Pública, Márdi do chefe da Casa Militar em exercício, coronel Carlos Negreiros; do presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, Mário César Freitas; do delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes; do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; do Procurador-Geral do Estado, Marcos Motta; e do deputado federal Alan Rick; entre outras autoridades.

Fonte: Agência do Acre