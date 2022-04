Corpo de Bombeiros do Acre entrega equipamentos ao Batalhão de Combate a Incêndio Florestal de Feijó

O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, realizou na manhã desta terça-feira, 12, a entrega de aproximadamente R$ 362 mil em equipamentos ao 9° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (Bepcif), localizado em Feijó.

O evento ocorreu no auditório do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), e contou com a presença do comandante-geral da corporação, Charles Santos.



Motos, equipamentos de mergulho e combate a incêndio foram alguns dos instrumentos entregues. Foto: Mateus Mota

Entre os insumos entregues estão uma moto, uma viatura, quatro equipamentos de mergulho, dois sopradores, acessórios de combate aos incêndios florestais, entre outros materiais, que vão equipar e melhorar o trabalho operacional dos bombeiros no município.

Esses investimentos fazem parte do compromisso do governo do Acre em modernizar e melhorar o desempenho do trabalho prestado pelos bombeiros em todo o estado. Com os novos equipamentos será possível prestar um atendimento de qualidade no menor tempo possível.



Bombeiros militares participam da solenidade de entrega dos equipamentos. Foto: Mateus Mota

“Realizamos a entrega dos materiais de respiração, sopradores, uma moto, um veículo e um sofá ao 9° Bepcif, em Feijó. Esse trabalho de modernização dos equipamentos vai ser realizado em todas as unidades operacionais do Corpo de Bombeiros no Acre”, conta o coronel Charles Santos.

Santos destaca ainda que esse investimento vem sendo trabalhado ao longo dos últimos dois anos, em que o governo apoia e dá prioridade aos municípios do interior, com o objetivo de responder à demanda com celeridade.

Galeria de Imagens:

Fonte: Agência do Acre