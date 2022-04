Cônsul japonês Masahiro Ogino visita Prefeitura de Rio Branco e elogia a cidade

O Cônsul japonês, Masahiro Ogino, fez uma visita de cortesia ao prefeito Tião Bocalom, na tarde dessa quarta-feira, 6, na sede da Prefeitura de Rio Branco. Na oportunidade, conversaram sobre diversas possibilidades de parcerias em projetos e trocaram presentes personalizados.

O Cônsul, que está visitando o Acre pela primeira vez, disse estar encantado com a cidade e com a gente acreana. “Estou muito satisfeito com o que estou vendo até aqui, espero voltar em breve para uma nova visita”, salientou.

Estiveram presentes na recepção ao Cônsul japonês, além do prefeito Bocalom, a secretária de Planejamento, Neiva Tessinari, o secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Francisco Bezerra, e a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze.



Cônsul japonês, Masahiro Ogino, fica encantado com Rio Branco e com a hospitalidade acreana (Foto: Evandro Derze/Assecom)

Masahiro Ogino veio ao Acre para oficializar a criação da Associação Nipônica Brasileira do Acre. Tião Bocalom falou sobre a importância da visita do Cônsul e das possibilidades de parcerias, sobretudo na área social.

“É muito importante, a gente falou sobre parcerias que a prefeitura já fez com o governo japonês, que já recebeu ajudas nos anos de 2018 e 2019 e a gente volta a pedir, no que for possível, para nos ajudar, especialmente na área social”.

Fonte: Assecom – Prefeitura de Rio Branco