Concurso para Agente Ambiental para a Serra do Divisor é anunciado pelo ICMBio

Nesta terça-feira (19), o Governo Federal anunciou através de portaria no Diário Oficial da União, a abertura de concurso para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), onde irá contratar Agente Temporário Ambiental.

O concurso é destinado para mais de 100 unidades de conservação (UC) espalhadas pelo País, entre elas o Parque Nacional da Serra do Divisor, no município de Mâncio Lima (AC).

Serão disponibilizados no link: https://www.icmbio.gov.br/portal/, a integra dos Editais, com períodos de inscrição, critérios de seleção, indicação do quantitativo de vagas, dentre outras informações.