Concurso do Corpo de Bombeiros: governo do Acre publica resultado final no Diário Oficial

A lista com o resultado final da prova objetiva do concurso de aluno soldado do Corpo de Bombeiros do Acre foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial do Estado. O resultado preliminar, divulgado no último dia 8, tinha dado o que falar porque alguns candidatos disseram que tiraram nota acima dos 60 pontos e não apareceram na lista.

No mesmo dia, uma edição extra corrigiu a lista. Nesta nova lista, os candidatos podem conferir os nome e a nota final a partir da página 38 do DOE.

O concurso público abriu 153 vagas de nível superior para o Corpo de Bombeiros Militar. As inscrições iniciaram em janeiro e terminaram em fevereiro deste ano. Do total de vagas, 122 são para o cargo de aluno soldado combatente masculino e outras 31 para o mesmo cargo do sexo feminino. A remuneração inicial é de R$ 4.344, 22.