Comprovante de vacinação contra Covid vai ser exigido durante a Expoacre 2022

A exigência do comprovante de vacinação será uma das medidas adotadas para entrada do público no Parque de Exposições Wildy Viana, durante 47ª edição da Expoacre, que volta a fazer parte do calendário de eventos anuais do governo, depois de dois anos suspensa.

A decisão ocorre após uma reunião realizada na sexta-feira (22), entre órgãos do governo que vão ter atuação direta na realização da festa e com o Ministério Público Estadual (MP-AC), que foi quem apresentou a proposta, acatada pela organização, segundo informou um dos organizadores da feira, Dude Lima.

Após dois anos suspensa por conta da pandemia de Covid-19, a Expoacre volta este ano com grande expectativa de vendas, negociações, exposições e público. A feira começa dia 30 de julho com a tradicional Cavalgada saindo da Gameleira, região do Segundo Distrito de Rio Branco, e termina no o Parque de Exposições.

“É uma discussão que começou no MP, mas a gente segue a recomendação e vamos adotar, com certeza. Foi a nossa primeira reunião com a Secretaria de Segurança Pública, MP e vimos que é uma boa medida e, além disso, ainda vai ter um posto de vacinação também dentro do Parque.”, disse.

A sugestão, segundo informou Lima é que seja exigido o esquema vacinal completo, até a dose de reforço ou 1ª e 2ª para quem ainda não estiver no período necessário para o reforço.

O MP informou que vai ser criado um grupo formado por promotores que vai atuar em diversas áreas, com a intenção de acompanhar e fiscalizar o evento visando garantir a segurança das pessoas.

Fonte: G1ACRE