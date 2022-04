Como usar a Alexa no Windows

Sabia que a Alexa pode realizar uma série de tarefas também pelo PC? Para isso, basta baixar e instalar o app da assistente inteligente da Amazon disponível para Windows.

O aplicativo permite, por exemplo, ativar a Alexa por comando de voz para tocar músicas, criar lembretes e controlar outros gadgets inteligentes na sua casa. Confira no nosso guia abaixo como usar a assistente no seu computador.

Como instalar e usar a Alexa no PC

Passo 01: de início, saiba que o aplicativo da Alexa pode ser baixado gratuitamente pela Microsoft Store clicando aqui ou procurando pelo app na loja. Lembrando que o computador precisa estar rodando ao menos o Windows 10 ou 11 para usar o aplicativo.

Passo 02: também é preciso ter uma conta na Amazon para a assistente funcionar. O primeiro passo é justamente fazer o login com as suas credenciais e, como no exemplo abaixo, concordar com os termos de uso ao abrir o aplicativo pela primeira vez.

Passo 03: se preferir, ao finalizar os ajustes iniciais, desmarque as duas caixas de seleção para impedir que o app abra sempre que o Windows iniciar e um ícone da Alexa seja adicionado na sua barra de tarefas.

Passo 04: feito isso, assim como nos dispositivos da família Echo, a Alexa funciona basicamente da mesma forma no PC. Você pode usar o microfone do seu fone de ouvido para ativar a assistente pelo comando de voz ‘Alexa’ ou clicar no ícone azul em destaque no canto superior esquerdo.

O que dá para fazer com a assistente no Windows?

No menu lateral posicionado à esquerda, você encontrará várias seções dedicadas para certas funções, como reproduzir músicas, controlar dispositivos inteligentes ou criar lembretes e alarmes.

A seção “Coisas para experimentar” traz uma série de comandos divididos por categoria para você experimentar na prática o que a assistente consegue fazer.

Outra funcionalidade é o “Modo Show”, que emula um Echo Show no monitor do seu computador.

Pronto! Agora você já sabe como instalar e usar a Alexa no seu PC em poucos cliques.

Por Olhar Digital