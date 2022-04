Comercial do Itaú com Alice e Fernanda Montenegro ganha prêmio de melhor do Brasil

A campanha do Banco Itaú, protagonizada pela atriz Fernanda Montenegro e pela Alice, uma bebê, foi a vencedora da 11° edição do Melhor Comercial do Brasil. Essa premiação é realizada pelo SBT todos os anos. A propaganda foi feita pela Africa e a cerimônia aconteceu na última terça-feira, 26 de abril, presencialmente, depois do evento ter sido dois anos consecutivos transmitido virtualmente.

A Africa e o Itaú ganharam também no ano passado. O júri da premiação é formado por 20 profissionais de agências e representantes de anunciantes relevantes do Brasil. Eles elegem os produtos mais criativos que passaram na emissora.

O diretor de marketing do SBT, Fred Müller, falou sobre a felicidade do evento acontecer presencial neste ano. “Para nós, é um momento de muita celebração. A criatividade está dentro da nossa programação e entendemos o valor dela na publicidade. O prêmio existe para reconhecer isso”, disse.

Foram exibidos no 10 comerciais finalistas e a votação aconteceu ao vivo durante o evento. Os vencedores além da estatueta, ganharam uma viagem para o Festival Internacional de Publicidade de Cannes, na França, que irá acontecer em junho.

O diretor de criação da Africa, Alexandre Peralta, falou sobre o reconhecimento que o comercial teve, “É uma felicidade grande porque essa campanha extrapolou os meios, repercutiu entre as famílias, entrou nas conversas e isso é muito precioso para quem faz propaganda. As pessoas precisavam virar o ano com esperança e acho que era uma mensagem necessária naquele momento”, finalizou.

Fonte: Pais&filhos