Com tensão na fronteira, mortes violentas quase dobram no AC entre fevereiro e março

Ainda conforme o levantamento, das 23 mortes registradas no mês passado, 22 foram homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Apenas uma morte foi decorrente de ação policial.

O derramamento de sangue na região, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Acre, está ligado à intensificação da guerra entre facções criminosas, segundo avaliou o secretário da Sejusp, coronel Paulo Cézar, na última semana em entrevista ao g1.

Arinaldo Rego de Andrade foi achado morto pela mãe na zona rural de Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Mortes no Acre

Um levantamento feito pelo g1 apontou que ao menos oito pessoas foram assassinadas a tiros na região do Alto Acre desde o mês passado. Mas, também foram registradas mortes na capital acreana, Rio Branco.

A primeira morte foi do jovem Antônio José Souza de Paiva, de 26 anos, no da 14 de março, na invasão do Nazaré, em Brasileia. Segundo a polícia, ele foi executado com cerca de cinco tiros.

Já no dia 23, foi registrada a morte de Ismael Leite do Nascimento, de 31 anos, também em Brasileia. Um morador de rua que filmava a enchente que atingia a cidade naquele dia registrou os tiros que teriam matado a vítima.

Cinco dias depois, Vanderlan da Silva Progênito, de 29 anos, foi assassinado a tiros em um bar no bairro Aeroporto Velho, em Epitaciolândia, interior do Acre. Durante o ataque, outras duas pessoas, entre elas a mulher de Progênito, ficaram feridas.

No dia 30 do mês passado, o adolescente Rafael de Araújo, de 17 anos, morreu na cidade de Brasileia após ser atingido com dois disparos nas costas e no pescoço.

As outras quatro mortes foram registradas já no mês de abril. Porém, também no mês março, o marceneiro Arinaldo Rego de Andrade, de 29 anos, foi achado morto a tiros e facadas, no dia 13, no Projeto de Assentamento Moreno Maia, zona rural de Rio Branco. A vítima foi encontrada já sem vida pela própria mãe em frente de casa.