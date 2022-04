Com show de Ara Ketu, Concha Acústica do Parque da Maternidade será entregue no domingo (01)

Após meses fechada para reforma, a Concha Acústica do Parque da Maternidade será, enfim, entregue à população no próximo domingo (01). Uma grande festa vem sendo planejada pelo governo juntamente com parceiros para a reinauguração do espaço que se tornou tradicional quando o assunto é manifestação cultural na capital acreana.

A banda da Bahia, Ara Ketu, será a grande atração da solenidade de entrega. Outras atividades culturais devem ocorrer com apresentações de cantores e bandas locais. Os horários e demais informações devem ser repassadas nos próximos dias pela equipe do governo.

A Concha Acústica denominada Jorge Nazaré estava pronta há alguns meses. As obras foram concluídas em meados de dezembro do ano passado, porém, por conta do aumento dos casos de Covid-19, o governo manteve o espaço restrito para uso. Foi ensaiada a entrega em fevereiro, porém, com aumento também dos casos de gripe e a nova variante, o executivo decidiu não entregar o espaço à população.

O ambiente, que é também um ponto turístico, é de responsabilidade da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e foi inaugurado em 2002. O palco do local já recebeu músicos como Lenine, João Donato e a banda Los Porongas, atrações de carnaval e festivais como o Festival Chico Pop, que faz referência ao jornalista acreano.

Segundo publicação da Agência de Notícias do Acre, o governo gastou aproximadamente R$ 300 mil reais com a revitalização do espaço que recebeu lona nova, pintura e rampas acessíveis.

Por AcreNews