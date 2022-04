Com ponto facultativo do feriado de Tiradentes, INSS inicia reagendamento marcados para sexta-feira, 22

Após o Governo Federal decretar ponto facultativo no feriado de Tiradentes, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início ao reagendamento dos atendimentos marcados para sexta-feira, 22.

Para reagendar basta o segurado acessar a plataforma digital Meu INSS ou pelo telefone 135. Ambos são de serviços que facilitam para quem vai pedir benefício ou agendá-lo.

Ressaltamos que, no site, o atendimento é realizado a qualquer momento. Já pelo telefone o horário é das 7h às 22h. O Instituto informa, inclusive, que não entra em contato com os segurados por chamada telefônica ou via WhatsApp para oferecer qualquer tipo se serviço.