Com o pé fora da Globo, Galvão Bueno confirma saída e diz que queria ficar no canal: “Não me querem”

Galvão Bueno está se aventurando em trabalhos fora da TV Globo, mas, segundo ele, está longe de ser um influencer. Desde que mudou seu contrao com a emissora dos Marinhos, o narrador está fazendo publicidade.

Sendo assim, marcas o contratam para ele ser o representante de suas empresas. Como ele é do meio esportivo, está chovendo empresas do ramo de apostas em jogos para ter ele como garoto propaganda. Mas, bancos também estão chamando Galvão. Com mais de 40 anos de TV Globo, ele tem o carinho de milhões de pessoas.

Sendo assim, em entrevista ao jornal ‘Propmark’, o narrador comentou sobre seus projetos fora da platinada. ” Não gosto muito de alguns usos do termo “influenciador” e eu também não tenho a expectativa de ser um. Quero, sim, traçar os meus caminhos para me tornar um publisher. Hoje se fala muito em plataforma, só que eu me imagino sendo um hub e usando todas as plataformas para diversos tipos de conteúdos, seja uma transmissão, um programa, uma entrevista ou uma história”, explicou Galvão Bueno.

Vale lembrar ainda que o contrato dele com a Globo se encerra no fim do ano. Até o momento, certo é que ele deixe o canal após o fim da Copa de 2022. Porém, ele já destacou o sonho de querer apresentar os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

QUER PARIS

Ao Notícias da TV, ele garantiu que fica ao menos até o próximo clico olímpico. “Paris será minha décima Olimpíada. Essa Copa do Mundo do Catar vai ser minha 13ª. Eu amo Olimpíada. O esporte é a grande celebração da vida, e a Olimpíada é a grande celebração do esporte. E casa que, exatamente em 2024 [na Olimpíada de Paris], vou completar 50 anos de profissão”, disse Galvão.

Por TVFOCO