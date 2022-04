Com mais de 90 pessoas vivendo nas ruas de Cruzeiro do Sul, grupo de trabalho é criado para ressocialização

Um decreto publicado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, no Diário Oficial do Estado (DOE), cria um grupo de trabalho para definir políticas públicas para ressocialização de pessoas que moram na rua no município.

De acordo com dados da prefeitura, ao todo são 91 pessoas em situação de rua, sendo que desse número 56 são fixas, e moram de fato nas ruas, e outras 35 em rotatividade, ou seja estão em situação de rua.