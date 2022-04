Com buscas suspensas pelos Bombeiros, Exército segue na procura por soldado que sumiu em rio no AC

Fábio Rodrigo dos Santos Benjamin desapareceu no dia 3 de abril, ao ser levado pela correnteza.

Seguindo com os protocolos, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas pelo soldado do Exército Fábio Rodrigo dos Santos Benjamin, que desapareceu no Rio Amônia em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Mas, o Exército segue com as ações na tentativa encontrá-lo.

Benjamin desapareceu após a embarcação em que estava afundar no Rio Amônia na madrugada do último dia 3. Ele foi levado pela correnteza. Além dele, outros dois militares e o condutor também estavam no barco, mas conseguiram nadar até uma embarcação que tinha próximo ao local.

Os Bombeiros informaram que a suspensão ocorreu na sexta-feira (8), depois de cinco de dias de buscas, sendo que por três dias foram feitos mergulhos e, em outros dois, buscas superficiais pela região, seguindo o protocolo da corporação.

“É um local complicado porque ele desapareceu bem na foz do Rio Amônia com o Juruá, onde tem muita correnteza, tanto que nossas equipes tiveram dificuldades no primeiro dia porque o rio estava muito cheio’, disse o comandante do Bombeiros, Josadac Cavalcante.

Já o Exército informou ao g1, nesta quarta-feira (13), que as buscas continuam na região.



Militar caiu no encontro dos Rios Amônia e Juruá — Foto: Antônio José/Arquivo pessoal/Ilustração

Acidente

A informação do acidente foi confirmada por um comunicado emitido pelo 61° BIS. Segundo informações do Batalhão, os militares cumpriam missão de patrulhamento no Destacamento Especial de Fronteira de Marechal Thaumaturgo. Eles estavam de folga e retornavam para a base.

“A embarcação do tipo bajola virou no encontro das águas dos Rios Amônia e Juruá, devido à pane do motor e às fortes correntezas típicas na região nesta época do ano”, disse o comunicado.

Fonte: G1ACRE