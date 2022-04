Com baixa imunização, AC tem registro de doenças que estavam controladas: ‘pior cenário’, diz coordenação do PNI

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, nesta terça-feira (19), a coordenadora do PNI, Renata Quiles, disse que o atual cenário de imunização é o pior dos últimos tempos. Sem a vacina, ela alertou que, com essa baixa procura, doenças como o sarampo podem voltar a ser registradas também no estado acreano.

“Não imaginávamos que chegaríamos. Todas as vacinas estão com cobertura baixíssima na história de imunização do país. Doenças como sarampo podem ser reintroduzidas no estado, somos apenas um dos quatro estados que ainda não têm sarampo, nos outros estados todos estão com surto ativo”, alertou.

Renata destacou que os pais precisam ficar atentos e seguir com atenção o calendário vacinal dos filhos. “Quando tenho crianças nascendo e pais não vacinando seus filhos, as doenças vão voltar”, orientou.

Vacinas do calendário de imunização estão com baixa cobertura no Acre — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Nesta terça, equipes de saúde estiveram com uma caravana de vacinação na Escola Cívico Militar Tiradentes, na região do bairro Calafate. Renata destacou que as ações com as caravanas foram retomadas com força total com a volta das aulas para disponibilizar as vacinas.

“Pretendemos atender não só a capital, mas também o interior. Estamos com uma programação, o próximo município é Porto Acre e pretendemos conseguir alcançar pelo menos as escolas estaduais. A gente quer unir parceria com os municípios para que eles deem continuidade com as municipais”, pontuou.

Renata explicou a importância de concluir o esquema vacinal e garantir uma imunização completa. “A gente tem uma procura muito baixa com a Covid-19 para a dose de reforço. A falsa sensação de que está tudo bem e que não precisamos nos vacinar é equivocada. Precisamos continuar nos mantendo protegidos. A proteção da vacina não é eterna, ao longo dos meses essa proteção vai caindo e precisamos renovar pelo menos a cada quatro meses”, instruiu.