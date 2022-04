Com altos preços das passagens aéreas no Acre, bancada federal se reúne com Gol e Latam

Com o preço das passagens de Rio Branco a Brasília custando, aproximadamente, R$ 6 mil, a bancada federal do Acre vai se reunir com representantes das empresas aéreas Latam e Gol, nesta quarta-feira, 27.

Os deputados e senadores irão discutir sobre o alto preço das passagens e a volta do voo da Latam ao Acre.

A justificativa das empresas é o aumento do querosene de aviação, que é resultado da guerra na Ucrânia.

A passagem entre Rio Branco e Brasília está custando hoje, em torno, de R$ 6 mil reais. Já entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o trecho está em cerca de R$1.500.