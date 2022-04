Com abertura de editais, Ufac disponibiliza refeições gratuitas a mais de 1,3 mil alunos no RU

Com a volta das aulas presenciais e abertura de editais de bolsas e auxílios para os alunos matriculados, a Universidade Federal do Acre (Ufac) vai ofertar refeições gratuitas no Restaurante Universitário (RU) para pelo menos 1,3 mil alunos matriculados na instituição.

A informação foi confirmada pela reitora Guida Aquino. Ela disse que os valores são oriundos dos editais da Política Nacional de Assuntos estudantis, que disponibiliza os recursos e vão passar a valer já em maio deste ano, com o resultado da seleção.

Os editais que ofertam as bolsas já estão abertos e devem ser investido em torno de R$ 1.346 por refeição. Ao todo, são ofertados 541 bolsas mais 805 auxílios, que dá um total 1.346 alunos com direito ao subsídio do RU que cobra o valor de R$ 1 por refeição.

“A Política Nacional de Assuntos Estudantis é que de fato disponibiliza todo recurso para as bolsas e auxílios para manutenção dos nossos estudantes, e ao analisar bem a fundo essa política, a gente tem condição de garantir aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica, de eles ficarem isentos de pagar o RU”, disse a reitora.

Com o retorno das aulas e abertura dos editais, Guida disse que esta é uma prioridade e que o processo de seleção já está em andamento e quem for contemplado já inicia com a isenção do RU.

O objetivo da medida é evitar que o aluno deixe o curso por causa de problemas econômicos, segundo informou.

“Pensamos que no período pós pandemia, quando vivemos uma crise econômica muito grande, queremos apoiar nossos alunos, garantir a manutenção deles, nos cursos da nossa universidade e oportunizar que eles não desistam por questões econômicas. Então, foi pensando em manter nosso aluno na universidade para que ele possa se alimentar e continuar fazendo o curso dele foi que pensamos nessa política que vai favorecer a inclusão e evitar a desistência dele”, concluiu.

