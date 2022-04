Com 451 ‘cabecinhas’ de maconha, jovem é preso na estrada de Boca do Acre após pegar táxi em Rio Branco

Uma ação rotineira da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na BR-317, ocorrida nesta semana, resultou na prisão de um rapaz de 18 anos que levava de Rio Branco para Boca do Acre (AM) 451 porções de maconha tipo skunk. Além da droga, foi apreendido com ele um aparelho celular e dinheiro.

A apreensão do material bem como a prisão do homem ocorreu num táxi que fazia transporte de Rio Branco para a cidade amazonense. Em razão do flagrante, o jovem, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à delegacia de Boca do Acre para os procedimentos de polícia judiciária.

As iniciais do nome dele não foram divulgadas pela PMAM. O jovem vai responder por tráfico interestadual de drogas, caberá ao Tribunal de Justiça do Amazonas realizar o julgamento.

Fonte: AcreNews