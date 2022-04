Colisão entre caminhão e motocicleta mata servidor público de 47 anos na BR 364; garoto de 12 anos sobreviveu

Um servidor público estadual de 47 anos, identificado como Rosielio Vidal de Negreiros, morreu na noite de ontem, ao ter a motocicleta na qual trafegava pela BR 364 atingida por um caminhão.

O acidente aconteceu nas proximidades do posto de combustíveis São Roque, em Pimenta Bueno. Rosielio carregava na garupa da motocicleta o filho de 12 anos, que sobreviveu aos ferimentos.

Segundo apurou o site Pimenta Virtual junto à PRF de Pimenta Bueno, o caminhão trafegava no sentido Pimenta/Vilhena e tentou fazer a conversão para entrar no posto, quando atingiu a moto, que vinha no sentido contrário.

O garoto acidentado foi socorrido pelos Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro), em Cacoal.

Fonte: Pimenta Virtual

Autor: Da redação