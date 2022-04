Colégio Militar Estadual Tiradentes forma 152 alunos do Ensino Fundamental

Abraços, apertos de mão e sensação de orgulho dos familiares e amigos. Foi nessa atmosfera que aconteceu a solenidade de Formatura de 152 alunos do Ensino Fundamental II, no final da tarde desta quinta-feira, 7, na quadra poliesportiva do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) da Polícia Militar do Acre (PMAC). O evento marcou o ingresso em uma nova fase de formação escolar, passo inicial para uma futura formação acadêmica e profissional.

Com uma voz ofegante, característica do entusiasmo de estar vencendo mais uma etapa da vida e em meio aos abraços dos colegas de turma e dos familiares, Isaac Anderson Padilha Lima, 15 anos, fala da importância desta formação. “É muito importante para todos que estão aqui, pois estamos passando para outra fase da vida que é o ensino médio, de novos aprendizados, que nos prepara a vida adulta e uma futura faculdade”, destacou o aluno.

O comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, olhando para os alunos perfilados, enalteceu o momento para a vida dos jovens e para comunidade acreana. “Eu vendo os senhores aí em forma, vislumbro certamente no futuro, novos engenheiros, advogados, médicos e, inclusive, policiais militares que, no futuro, contribuirão positivamente com o desenvolvimento do nosso Estado do Acre. Então, parabéns a todos vocês”, enfatizou o comandante.

Entre as pessoas presentes no evento, Soraya Elizabeth Lima representou a Associação de Pais, Alunos e Mestres do CMET (APACMET), e destacou o momento único que a formatura significou. “Essa turma iniciou aqui no colégio [6º ano] justamente quando nossa associação foi criada, então torna esse momento mais significativo, pois vimos eles crescerem aqui dentro, junto com nosso colégio, que tem ganho em melhorias com a ajuda de todos”, disse Soraya.

Desde dezembro de 2021 à frente da direção do CMET, a major Eliana Maia destacou que o momento é marcante para todos os agentes – escola, família e responsáveis – envolvidos no processo de formação educacional dos alunos. “Momento muito importante na vida do formando, de transição do fundamental para o médio, e também um momento muito aguardado por eles, para o qual estavam muito ansiosos”, enfatiza a diretora do Colégio.

O CMET tem se destacado no cenário educacional brasileiro por estar acima da média nacional no Ensino Fundamental II, além da aprovação de vários alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e destaque em diversas competições nacionais, como no xadrez, em que a aluna Alanna Cristina Lima alcançou o 1º lugar entre as competidoras da região Norte e em 8º na classificação nacional.

Estiveram presentes a solenidade, tenente-coronel Agleison Alexandrino, chefe do controle interno da instituição e ex-diretor do CMET, major Jamison Neri, sub-corregedor da PMAC, major Kleiton Albuquerque, comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), capitão Joyb Ramos, regente da Banda de Música da instituição e demais autoridade civis e militares.

Fonte: Assessoria da PMAC