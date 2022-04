Colégio da Polícia Militar do Acre realiza homenagem ao patrono Tiradentes

Uma formatura militar e uma série de atividades esportivas e lúdicas marcaram no dia 21 de abril, o Dia de Tiradentes, patrono das Policias Militares do país e que concede o nome à Escola da Polícia Militar do Acre (PMAC). O evento, realizado nas dependências da unidade escolar, contou também com a participação do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC).



Atividades lúdicas também marcaram o dia de Tiradentes. Foto: Cedida.

Divididas nos dois turnos – manhã e tarde – de funcionamento do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), a direção da escola ofereceu aos seus alunos um dia de intensas atividades, entre elas, esportivas como futsal e volêi. Além disso, a unidade também ofertou momentos lúdicos com gincanas, cabo de guerra, pula elástico e banho de mangueira do CBMAC.



Gincanas também fizeram parte da atividade comemorativa do Dia de Tiradentes. Foto: Cedida.

A major Eliana Maia, diretora do CMET desde dezembro de 2021, destacou a importância das atividades lúdicas para a unidade escolar e para a interação social dos alunos do colégio. A oficial ainda aproveitou para enfatizar o momento único para a escola, que foi agraciada com o nome do Patrono da Polícia Militar.



A Banda de Música também fez parte da atividade no Colégio Militar Tiradentes. Foto: Cedida.

“O Dia de Tiradentes é muito importante para o Colégio Militar. Tiradentes foi um herói nacional que lutou com garra e por isso é o patrono das polícias militares. Nosso colégio recebe seu nome e não poderíamos deixar de homenageá-lo e, ao mesmo tempo, realizar atividades diferenciadas, lúdicas e alegres com nossos alunos do colégio. Certamente foi um dia muito feliz e nossos alunos ficaram satisfeitos.”, disse a militar.

Fonte: Agência do Acre