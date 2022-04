Cliente é preso suspeito de fingir mal-estar para não pagar conta de mais de R$ 6 mil em bar

Um homem foi preso no sábado (16) suspeito de fingir um mal-estar para não pagar a conta de mais de R$ 6 mil do bar onde estava no Setor Marista, em Goiânia. De acordo com a comanda, o homem pediu vários tipos de bebidas alcoólicas, como uísque, cervejas e gin, além de carnes.

O g1 não conseguiu contato com a defesa do suspeito para se manifestar até a última publicação desta reportagem.

A TV Anhanguera apurou que o suspeito estava acompanhado de amigos e mulheres, que foram embora e o deixaram sozinho. O cliente alegou que estava passando mal e, assim, o gerente do bar chamou os bombeiros para prestar os primeiros socorros.

Após o homem ser examinado, os militares perceberam que ele estava fingindo. A Polícia Militar, então, foi chamada pelo gerente do bar. De acordo com o processo na Justiça, a juíza Lívia Vaz da Silva concedeu liberdade provisória ao suspeito mediante o pagamento de fiança de R$ 10 mil. Não há informações se o homem pagou o valor até a publicação desta reportagem. A decisão da magistrada diz ainda que quando os policiais militares chegaram ao bar, o suspeito se negou a fornecer corretamente a sua identificação e também se recusou a assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Fonte: G1 GO