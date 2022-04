Cirurgia de Gabriel Medina foi bem-sucedida, diz assessoria

Gabriel Medina se recupera bem de uma cirurgia realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento de septo nasal para melhorar o fluxo da respiração foi realizado no início da noite da última quinta-feira, 31 de março. A informação foi confirmada ao OFuxico pela assessoria de imprensa do surfista.

“A cirurgia foi muito bem-sucedida, ele estava bem e ao que tudo indica, Medina deve receber alta hoje. Acredito que foi um procedimento bem tranquilo”, contou uma porta-voz do bicampeão mundial de surfe.

Ainda de acordo com a assessoria, o atleta vinha tendo dificuldades na respiração, por isso a necessidade de uma operação. Horas atrás da internação, Gabriel compartilhou no Stories uma gravação em que aparece sem barba e sem bigode, o que seria uma preparação para a cirurgia.

Fonte: O Fuxico