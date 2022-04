Cid Moreira retira cateter após problema renal: ‘está tudo bem, não senti nada’

Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Tereza, em Campinhas, São Paulo, para fazer um procedimento de retirada do cateter. O apresentador e jornalista de 94 anos foi diagnosticado com um problema renal em janeiro deste ano e fazia sessões de hemodiálise.

“Oi, pessoal, daqui a a pouco estou saindo aqui do Hospital Santa Teresa. Estou livre da hemodiálise, retirei o cateter. Está tudo bem, não senti nada. O médico é muito bom”, disse Cid em vídeo postado no Instagram, nesta sexta-feira (15).

O jornalista está acompanhado da mulher, Fátima Sampaio. “Vem uma nossa etapa na nossa vida”, comemorou, sobre o sucesso do procedimento.

Na legenda da publicação, fãs, amigos e famosos desejaram melhoras para Cid, que se recupera em casa. Veja o vídeo

Por Portald24am