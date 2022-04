Cia Expressão abre inscrições para oficina de teatro em Rio Branco

A Companhia de Teatro Expressão está com inscrições abertas para a Oficina de Teatro Expressão, com duração de um ano, em Rio Branco.

A oficina, que terá turmas diferenciadas por idade, a partir dos seis anos, oferecerá aos alunos noções de consciência corporal, vocal, expressão, postura e desenvoltura em público. E terá, ao final do curso, uma apresentação ao público, e todos os participantes também irão receber um certificado de conclusão.

As vagas serão limitadas, o valor da matrícula é de R$ 50,00 mais R$ 200,00 mensais, os cursos serão ministrados pelos professores e ditetores Jocilene Barroso e Arthur Dias.

Segundo Arthur Dias, o curso também ajuda a desenvolver, pensamento crítico, soft skill, comunicabilidade e expressividade, promoção de saúde mental, sociabilidade e trabalho colaborativo e em grupo, tolerância, imaginação e criatividade, desenvolver psicomotricidade.

Jocilene, no teatro há mais de 20 anos, diz que o teatro serve para as pessoas saberem lidar com trabalho em grupo, aprender a interpretar no olha o que o outro fala, além de desenvolver a fala e proporcionar novas amizades.

As inscrições podem ser feitas no Studio de Dança Balancé, localizado na rua José de Melo, 189, Bosque. Mais informações pelo número (68) 99907-3259.