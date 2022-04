Cheia do Rio Juruá: alunos de escolas usadas como abrigo terão aulas remotas em Cruzeiro do Sul

Um grupo de pelo menos 300 pessoas desabrigadas pela cheia segue nos abrigos há mais de 30 dias. O rio voltou a transbordar no dia 15 de março, porém, as famílias já estavam nos abrigos desde o final de fevereiro, quando a Prefeitura de Cruzeiro do Sul decretou situação de emergência.

Ao todo, cerca de 28 mil pessoas foram atingidas pela cheia do rio que passou por um período de oscilação e está abaixo da cota de transbordo, que é 13 metros. As famílias desabrigadas devem retornar para as casas quando o rio estiver abaixo da cota de alerta.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as escolas utilizadas como abrigo são:

Escola Thaumaturgo de Azevedo

Escola Maria da Conceição

Escola Corazita Negreiros

Escola Marcelino Champagnat

Escola Rui Barbosa

Escola Nise Varela

Escola Nazaré Lima de Souza

Escola Padre Arnold

Nos demais colégios, as aulas serão 100% presenciais. “Depois da saída das famílias haverá uma preparação e limpeza para receber essas crianças. Acreditamos que entre 10 a 15 dias todos os alunos estão de volta as escolas”, explicou o secretário de Educação de Cruzeiro do Sul, Amarizio Saraiva de Oliveira.