Centro de Idiomas da Ufac abre 66 vagas para curso de francês gratuito

Inscrições poderão ser feitas entre quarta (13) e quinta (14) pelo site da Ufac. Centro de Idiomas volta com aulas presenciais na universidade após período parado por causa da pandemia.

O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, vai abrir inscrições a partir da próxima quarta-feira (13) para o curso de francês. Serão ofertadas 66 vagas para os alunos. As inscrições terminam na quinta (14) e o curso é gratuito.

Os candidatos podem fazer fazer as inscrições pelo site no Centro de Idiomas.

Com a redução de casos de Covid-19 no estado acreano, as aulas serão presenciais na universidade. No último dia 21, a Ufac voltou com as atividades acadêmicas presenciais e organizou um evento para receber os alunos.

Os alunos serão divididos em três turmas com 22 vagas. Podem se candidatar às vagas a comunidade e também acadêmicos da universidade.

As aulas ocorrem nos seguintes dias e horários:

• Segunda e Quarta – 18h30 às 20h, prof. Dennys Silva-Reis

• Segunda e Quarta -15h às 16h30, profª. Rosângela Souza

• Terça e Quinta – 10h às 11h30, prof. Cleumir Macario

O uso de máscara é obrigatório durante as aulas. Os alunos também precisam apresentar a passaporte de vacina para comprovar que completou o esquema vacinal.

Fonte: G1ACRE