Casal em motocicleta colide frontalmente contra lateral de caminhão, em Mâncio Lima

Um vídeo mostra o exato momento da batida envolvendo um casal num cruzamento no município de Mâncio Lima. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira (12), no bairro Anselmo, próximo à Igreja Assembleia de Deus.

Nas imagens é possível ver quando o caminhão acaba arrastando as vítimas por alguns metros.

José Muniz (24) e Ana da Conceição (21) estavam na motocicleta no momento da colisão e foram encaminhados para o Hospital Geral Dr. Abel Pinheiro Marcil Filho, em Mâncio Lima.

Motocicleta envolvida no acidente. Foto: José Haliff

O motorista do caminhão estilo caçamba, Gleidson da Silva, aguardou a chegada da polícia e da perícia para demais esclarecimentos e apresentou carteira de habilitação. O condutor da motocicleta já tinha sido atendido juntamente com sua esposa pelo SAMU. O documento da moto estava vencido, mesmo assim foi liberada por falta de meios para fazer a remoção da mesma.

Segundo informações do Hospital Dr. Abel Pinheiro, ambos sofreram lesões e traumas em diferentes partes do corpo. José chegou ao pronto-socorro com dores na face e sangramento oral, com os dentes incisivos centrais fraturados. Já Ana teve uma fratura na clavícula esquerda e escoriações. José e Ana foram encaminhados ao Hospital do Juruá.

Alguns moradores apontam a falta de sinalização, o que pode causar mais acidentes futuramente.

ASSISTA VIDEO