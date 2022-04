Casal é preso por manter idosa de 82 anos e mulher de 55 presas em cárcere privado por cerca de 8 anos

Uma mulher de 50 anos e o marido dela, de 51 anos, foram presos por manter duas mulheres em cárcere privado por cerca de 8 anos em São João da Barra, no Norte Fluminense. A prisão foi nesta quinta-feira (28) em Grussaí.

As vítimas de 55 e 82 anos são, respectivamente, irmã e mãe da mulher presa. De acordo com a polícia elas eram mantidas no ambiente insalubre há anos.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas não tinham condições básicas de sobrevivência, não tinham higiene nem alimentação e estavam escabiose, doença parasitária mais conhecida como sarna.

O homem preso já tinha antecedentes criminais. Ele e a mulher foram autuados por cárcere privado qualificado, abandono de idoso, maus-tratos de idoso e apropriação de pensão de idoso.

Os presos serão encaminhados para audiência de custódia, nesta sexta-feira (29).

Ainda segundo a Polícia Civil, a filha presa administrava o dinheiro que a mãe recebia. A idosa tem problemas de baixa visão e é acamada.

As vítimas resgatadas estão recebendo auxílio da Prefeitura, que deve dar abrigo e auxílio a ambas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que foi acionada pela Polícia Militar. Uma equipe do CREAS foi ao local e constatou os maus tratos e a situação insalubre e sub-humana. As idosas foram encaminhadas para a unidade de saúde do município para avaliação médica que identificou um quadro de desidratação e desnutrição. Assim que receberem alta médica, elas serão encaminhadas para o equipamento de proteção imediata para mulheres vítimas de São João da Barra.

O CREAS disse que seguirá acompanhando o caso e irá encaminhar a denúncia para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.