Casal é flagrado fazendo sexo na rua, revolta moradores e escapa de agressão

Um casal escapou por pouco de ser agredido por testemunhas após ser flagrado mantendo relações sexuais em via pública na cidade de Santos, litoral de São Paulo. As informações são do G1.

O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (21) na Avenida Senador Pinheiro Machado, uma das mais movimentadas da cidade. Pessoas que passavam pelo local acompanhavam, incrédulas, a situação.

Um motorista de aplicativo decidiu gravar o que acontecia. Ele explicou que a atitude do casal gerou revolta nas pessoas que estavam em volta.

“Algumas pessoas que estavam esperando o ônibus no ponto começaram a xingar o casal”, disse. “Eles até estavam tentando ser discretos, mas dava para perceber que estavam praticando o ato sexual.”

Casal fugiu do local

Ainda de acordo com os relatos, a prática durou alguns minutos. Percebendo a fúria dos moradores, o casal decidiu interromper o ato e deixar o local, escapando de ser agredido.

A Prefeitura de Santos explicou que não houve nenhum acionamento da Guarda Civil Municipal (GCM) para atender a ocorrência, tampouco da Polícia Militar.

