Casa de madeira fica destruída após pegar fogo no AC: ‘Fiquei só com a roupa do corpo’, diz moradora

Casa de madeira fica destruída após pegar fogo no AC

Uma casa de madeira ficou destruída após um incêndio registrado na madrugada desta terça-feira (19) na Rua Brasiliano Câncio de Messias, bairro Triunfo, em Senador Guiomard, interior do Acre. A moradora não estava no local e ninguém ficou ferido.

Ao g1, a moradora do local Bianca Nobre, de 24 anos, contou que estava na casa de um tio quando recebeu a ligação de uma vizinha avisando que a casa estava pegando fogo. Segundo ela, era por volta de 1h e quando chegou no local, a casa já estava praticamente toda destruída.



Casa de madeira fica destruída após pegar fogo no interior do Acre — Foto: Alcinete Gadelha/Rede Amazônica

“Perdi tudo, tudo. Não tinha ninguém em casa e minha amiga que escutou a estaladeira das coisas, correu e chamou outros vizinhos. Eu não estava em casa, ela me ligou e quando cheguei estava tudo queimado já. Não tinha muitas coisas dentro, era minhas roupas, minha cama, geladeira, fogão e meus documentos que queimaram tudo, fiquei só com a roupa do corpo e minha farda de trabalho. Estou agora na casa da minha mãe. Não tem explicação para isso, a instalação era toda nova da casa, nem o gás que tinha lá estava instalado. A casa era do meu avô, que mora do lado”, contou a moradora entre lágrimas.

Como em Senador Guiomard não tem Corpo de Bombeiros, a equipe chegou no local após cerca de 40 minutos do início das chamas, segundo informação dos moradores. Foram os próprios vizinhos que se mobilizaram para tentar controlar o incêndio e jogar água na casa ao lado para não passar o fogo.



Incêndio ocorreu na madrugada desta terça-feira (19) no bairro Triunfo, em Senador Guiomard — Foto: Alcinete Gadelha/Rede Amazônica

Uma oficina que fica ao lado ainda teve parte da área de fora queimada. Uma vizinha que preferiu não se identificar relatou que o fogo pode ter começado cedo da noite de segunda (19), porque sentiu o cheiro de queimado e seu cachorro estava agitado. Mas afirmou que não tinha como imaginar o que ia acontecer. Quando foi na madrugada as chamas subiram e não teve mais o que fazer.

Conforme os bombeiros, como a casa era de madeira e por conta da distância do local da ocorrência, quando a equipe chegou ao local, a residência já tinha sido totalmente consumida pelas chamas.

Fonte: G1ACRE