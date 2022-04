Carreta carregada com soja tomba na BR-364 em Rondônia

Uma carreta carregada com soja tombou na BR-364, em Candeias do Jamari (RO), no início da manhã desta terça-feira (26). Por causa do tombamento, a rodovia que liga Rondônia ao Mato Grosso, ficou completamente interditada.

Segundo a PRF, a carreta tombou por volta das 6h, no Km 641, 10 km antes da entrada do distrito de Triunfo e cerca de 70 km de Porto Velho.

À imprensa, a polícia informou que não houve feridos no acidente e que, por causa do tombamento, a BR segue completamente interditada. A previsão de liberação da rodovia é por volta das 12h desta terça (26).