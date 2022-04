Cão caramelo é filmado driblando funcionários de posto após ‘roubar’ tênis de frentista

Cão rouba tênis de frentista e a faz correr atrás para recuperá-lo.

Os cães com suas travessuras sabem como ninguém fazer as pessoas em seu entorno sorrirem ou ficarem ‘enfurecidas’.

E um cãozinho caramelo que vive em São Paulo soube muito bem levar a alegria a alguns e o ‘desespero’ a outros.

Arthur Barros é vistoriador de veículos e na semana passada foi fazer vistoria em uma loja de carros, ao lado de um posto de gasolina, localizado na Avenida Rio das Pedras, em São Matheus, zona leste da cidade.



O cão roubou o tênis da frentista. (Foto: Reprodução TikTok/@ arthurbarros270390)

Ao chegar no local, se deparou com algumas pessoas dando risadas. Curioso, procurou saber o motivo da piada, e eis que aparece um cão fugindo com o tênis da frentista na boca, e duas delas correndo atrás na tentativa de recuperá-lo. Um verdadeiro olé!

Sem perder tempo, Arthur gravou e compartilhou a hilária cena no seu perfil do TikTok, na última sexta-feira, 1.



A jovem tentou correr atrás, em vão. (Foto: Reprodução TikTok/@ arthurbarros270390)

“Gravei porque achei engraçado o cachorro querendo brincar e a frentista braba [risadas]”, contou Arthur ao Amo Meu Pet.

Por fim, a frentista desistiu e o cachorrinho, que não tem dono, mas vive no posto e é amado por todos, há anos, só devolveu quando um outro colega interveio.

“Veio outro funcionário falando baixo e dando carinho. O cachorro soltou o tênis”.



O cão vive no posto de gasolina. (Foto: Reprodução TikTok/@ arthurbarros270390)

A publicação recebeu mais de 187 mil visualizações, treze mil reações e centenas de comentários cheios de graça.

“Márcia, só entrego o tênis se você liberar 20 Litros de gasolina por R$ 50,00“, ironizou um.

“Dizem que ela ainda está correndo atrás do doguinho”, brincou outra.

“Ainda dizem que só nós que temos brincadeiras de mal gosto”, disse um terceiro.

Confira:

Rindo dessa criaturinha!

Fonte: Amomeupet