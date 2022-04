Candidatos que realizaram o concurso do CBMAC reclamam de falha em lista de classificados divulgada pelo DOE

Nossa equipe de reportagem foi procurada por um grupo de candidatos que prestaram o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e reclamam que a lista divulgada hoje, 8, no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC) contém falhas graves.

Segundo um dos candidatos, que prefere não se identificar, conta que na lista participantes que contém classificados com notas baixas e outros com pontuação elevadas não aparecem.

Foi enviado à nossa redação uma gravação onde uma candidata liga para a banca organizadora (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação-IBFC) e relata a situação. Na ligação a atendente diz que será emitida uma retificação e que os participantes devem aguardar o resultado oficial pelo site.

Uma nota publicada no site oficial do governo foi emitida informando que a secretaria está ciente da situação e que a empresa responsável pela aplicação das provas foi notificada para se posicionar a respeito. Veja a nota na íntegra:

Governo se manifesta a respeito de resultado da prova do CBMA