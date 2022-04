Câmara Municipal entra pela madrugada em sessão que aprova aumento salarial proposto por Bocalom

O aumento salarial para servidores municipais proposto pelo prefeito de Rio Branco, Tião Boclaom (PP), foi aprovado pelos vereadores em votação só encerrada na madrugada deste sábado, 23.

Foram mais de oito horas de debates e pelo menos 17 horas para análise total dos projetos enviados à Câmara por Bocalom.

Os aumentos são significativos: para quem ganha um salário mínimo, vigente no país a R$ 1.200,00, passará a ganhar, pela Prefeitura, um salário mínimo no valor de R$ 1.400, o maior salário mínimo em vigor no país. Os salários dos médicos, por exemplo, fixados em R$ 2 mil, tiveram um salto para próximo de R$9 mil.

Vereadores aliados ao prefeito e até mesmo os de oposição, como Emerson Jarude (MDB), e Michele Melo (PDT), reconheceram a importância do auemnto.

Os aliados de Boclaom, como o presidente da Câmara N. Lima (PP), saldaram o aumento como o maior da história de Rio Branco. “Não estou satisfeita, não é o que a gente queria. Mas já é um avanço”, disse Michele Melo.

Por fim, os vereadores aprovaram todos os projetos enviados por Boclaom, incluindo um que proõe uma nova reforma administrativa e que cria novos cargos na esfera municipal e despesas anual na ordem de R$ 15 milhões. “O esforço valeu à pena”, disse o vereador N. Lima.