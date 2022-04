Calleri derruba com tapa celular de goroto da base do palmeiras; VEJA VÍDEO

O atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, se mostrou bastante incomodado após a derrota do time para o Palmeiras, por 4 a 0, na final do Paulistão

O atacante Jonathan Calleri deixou o Allianz Parque irritado após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e acabou derrubando o celular de um torcedor palmeirense.

O centroavante tricolor não gostou de ser filmado e acabou dando um tapa na mão do garoto, derrubando o aparelho no chão. Em vídeo nas redes sociais, é possível ver que Calleri ainda fala alguma coisa para o torcedor palmeirense.

Veja o vídeo:

Calleri, atacante do São Paulo deu um tapa no celular de um torcedor palmarense após derrota do tricolor no campeonato paulista pic.twitter.com/acyrM11yhx — Portal Tucumã (@PortalTucuma) April 4, 2022

Confira pelo ângulo que o palmeirense estava gravando:

Gravar a família ou amigos agora é tirar sarro, bacana. pic.twitter.com/C5uMyqoGiZ — Will ˢᵉᵖ 🇮🇹 (@willverdebranco) April 4, 2022

Dentro de campo, o atacante foi um dos poucos jogadores do São Paulo que se salvaram de uma atuação apática da equipe treinada por Rogerio Ceni. Apesar do esforço, Calleri conseguiu apenas uma finalização perigosa contra o gol de Weverton.

O Palmeiras dominou o São Paulo e conquistou a sua 24ª taça do Campeonato Paulista após reverter a vantagem do tricolor no primeiro jogo.

Fonte: Portal Tucumã