CadÚnico: Novo grupo deve atualizar os dados partir desta segunda, 25

Para ter acesso a diversos benefícios, os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) devem manter as informações no banco de dados do governo federal sempre atualizadas. Quem desobedece essa regra pode deixar de receber recursos de programas sociais, como no caso do Auxílio Brasil.

E um novo grupo de cidadãos terá de atualizar os dados no CadÚnico a partir desta segunda-feira, 25. Segundo o calendário de atualização dos cadastros de Maceió, capital de Alagoas (AL), devem procurar o serviço os usuários com o Número de Identificação Social (NIS) final 5, cujos dados foram alterados até o dia 1º de janeiro de 2020.

O grupo de cidadãos poderá comparecer até a sede do CadÚnico do município ou se dirigir até um dos 16 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) disponíveis.

Além destes, o Centro de Atendimento Socioassistencial (Casa) também realiza o processo de recadastramento, que deve ser feito a cada dois anos. Os atendimentos acontecem de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

Calendário de recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico) – Maceió

Veja a seguir as data disponíveis para a atualização das informações da família no banco de dados do governo federal:

Quais os documento necessários para o recadastramento do CadÚnico?

Aqueles que precisam atualizar o CadÚnico em Maceió devem comparecer aos locais de atendimento portando os seguintes documentos – conforme a composição familiar:

• CPF

• Contracheque (sobretudo, sendo Servidor Público)

• Certidão de Casamento ou Divórcio

• Certidão de Óbito (no caso de integrante falecido)

• Certidão de Nascimento

• Cartão de Vacina (0 a 5 anos)

• Declaração da Escola (6 a 17 anos)

• Comprovante de residência

• Carteira de Identidade

• Título de Eleitor

• Carteira de Trabalho

Fonte: Edital Concursos Brasil