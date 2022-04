Cabo da PM do Acre forma em curso de Policiamento de Trânsito em São Paulo

Em busca de aprimoramento técnico na sua área de atuação policial, o cabo da Polícia Militar do Acre (PMAC), Mário Jorge de Oliveira Coelho, passou aproximadamente um mês, de 09 de março a 06 de abril, em solo paulista. O militar acreano é um dos 36 profissionais a concluir o Curso de Especialização Profissional de Trânsito Urbano, realizado no Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN/PMESP), em São Paulo.

Desde 2018 nas fileiras do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o cabo, que é oriundo do Curso de Formação de Soldados 2013, tem se destacado no desenvolvimento de suas atividades profissionais, e como sua atividade é dinâmica e exige atualização constante, buscou se especializar na área. “O curso é um divisor de águas na minha carreira, pois o trânsito requer muito estudo e dedicação. Devemos buscar constantemente atualizações, pois o trânsito é algo que muda constantemente”.



Com uma carga horária de 188 horas/aula, o curso aborda variadas temáticas, entre elas, Legislação de Trânsito, Segurança no Trânsito, Técnicas de Policiamento de Trânsito Urbano, entre outras que, aliadas à distância de casa e a saudade do lar, torna o curso mais difícil. Neste aspecto, o militar acreano destaca o acolhimento dos colegas paulistas: o único “estrangeiro” – policial de outro estado – do curso.

“Ficar longe de casa, da sua cidade e próximo de uma cultura diferente: são essas maiores dificuldades que encontrei. Mas é importante ressaltar que todos da Polícia Militar de São Paulo, o qual tive contato, me receberam de braços abertos e me auxiliarem durante todo processo do curso até a conclusão com êxito da capacitação, firmando essa parceria entre as instituições policiais militares”, disse o policial, que pretende repassar os conhecimentos aos colegas.

A oportunidade de capacitação em solo paulista é fruto do convênio estabelecido entre a PMAC e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Acre), entre elas, no oferecimento de ajuda de custo ao profissional de Segurança Pública, no custeio das despesas durante o curso. O militar acreano entra no grupo de policiais que se aperfeiçoaram em outras unidades federativas nas suas áreas de atuação, um dos marcos da atual gestão da instituição.

Fonte: Assessoria da PMAC