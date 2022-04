BRUTALIDADE: Mãe é agredida, jogada ao chão e tem rancho roubado pelo filho

A Polícia Civil seguirá no caso.

Policiais militares fizeram registro de ocorrência neste sábado (09) do crime de violência doméstica do filho contra a mãe de 58 anos em uma residência no bairro Caladinho, na zona Sul de Porto Velho (RO).

O acusado estaria sob efeito de drogas e invadiu a residência muito violento. Para subtrair todo o rancho mensal da própria mãe, o filho passou a agredi-la e a jogou ao chão.

Após as agressões, o acusado fugiu levando os alimentos da mãe. A Polícia Militar foi chamada, mas não conseguiu prender o agressor no local. A Polícia Civil seguirá no caso.

Fonte: Rondoniaovivo