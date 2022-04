Bruna Marquezine reage à ameaça de Maira Cardi após curtida polêmica: ‘Chantagem é crime’

A polêmica entre Bruna Marquezine e Maira Cardi parece ainda estar longe do fim. Depois de a mulher de Arthur Aguiar ameaçar contar segredos da atriz, Bruna reagiu curtindo uma publicação que sugere que a personal coach seja processada. Veja!

O embate entre Bruna Marquezine e Maira Cardi começou quando a mulher de Arthur Aguiar, no Paredão deste domingo (24) no “BBB 22”, rebateu uma curtida que a atriz deu em um tweet. Na publicação, uma internauta afirmava que pagaria “muito dinheiro” para não ouvir mais falar sobre Maira Cardi e Arthur Aguiar, o que foi corroborado por Bruna com a curtida na rede social.

Maira não gostou da afirmação e escreveu uma mensagem em tom de ameaça, diretamente para a protagonista de “Besouro Azul”, próxima produção da DC. “Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA! Mais aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha, já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros, mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peco, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui Léo Dias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?”, questionou a personal coach.

Provocada pelos internautas, que colocaram os nomes de Bruna e Maira entre os assuntos mais comentados do Twitter, a atriz reagiu, novamente através de uma curtida. “Alguém avisa para Maira Cardi que chantagem é crime, que ficar pedindo dinheiro na internet pra não contar uma fofoca sobre alguém é considerado chantagem… E que o crime aumenta quando praticado pelas redes sociais! @BruMarquezine cabe um processo né”, publicou um seguidor da atriz, que curtiu a publicação.

MAIRA CARDI EXIGE EXPLICAÇÃO DA MULHER DE PEDRO SCOOBY

Quando Pedro Scooby ainda estava confinado no “BBB 22” – o surfista de ondas gigantes foi eliminado pouco antes do Carnaval do Rio -, Cintia Dicker afirmou que gostaria que apenas Douglas Silva, Paulo André e Jade Picon fossem levados para a vida do marido.

Ao ver o nome de Arthur Aguiar fora da “lista Vip” feita pela modelo, Maira Cardi reagiu: “Uai, Cintia, não somos amigos? Que pena que Arthur é atacado também aqui fora! Bom, nós gostamos do Pedro e fazemos gosto da amizade”, lamentou.

Cintia, então se explicou: “Só porque eu não citei o Arthur não significa que sou contra o Arthur ou tenho alguma coisa contra o Arthur. Eu só falei das certezas que eu tenho. Eu sou uma pessoa e Pedro é outra”. E pontuou: “Pode ser que ele saia e fique amigo de todos da casa que eu não citei. Então está tudo certo, não sou nada contra o Arthur, que fique bem claro isso”.

Fonte: Purepeople