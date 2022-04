Bruna Biancardi e Neymar mais do que oficializaram o namoro! Após o craque planejar uma festa de aniversário para a influencer em Paris, na França, eles já tinham postado fotos juntinhos. No último domingo (24), inclusive, Bruna publicou a primeira imagem dos dois sozinhos, em clima de romance.

No clique, ela está recostada em Ney e ambos sorriem, com ele aconchegado na namorada. Como legenda, a modelo de 28 anos publicou o simples, mas eficaz “love you”, ou seja “eu te amo”. Nos comentários, o jogador do PSG publicou um emoji de coração.

O casal, depois de diversos rumores, oficializou a relação em 15 de abril deste ano, durante o aniversário de Bruna. Ney, inclusive, postou uma sequência de fotos e celebrou: “Bru, linda. Te desejo todas as melhores coisas desse mundo, que você possa realizar todos os seus sonhos. O dia é seu mas o presente quem ganha somos nós. Feliz demais em ter você na minha vida. Te amo”.



Bruna Biancardi posta foto e se declara a Neymar: "Te amo"

Os dois, apesar de todos os rumores, oficializaram a união de vez

25 abr, 2022

Bruna já pensou em entrar no BBB.

Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar, revelou no stories do Instagram, em 12 de abril deste ano, que já tentou entrar no BBB. A modelo de 27 anos hoje se foca em sua carreira na internet e diz que não se arrepende de desistir do reality da TV Globo

Indagada por fãs, no stories do Instagram, se já pensou em entrar na atração, Biancardi admitiu: “Já quis muito ir para o BBB, inclusive me inscrevi uma vez e me chamaram para uma entrevista. Eu acabei desistindo e não quis participar no dia”.

Na sequência, ela ainda dividiu com os internautas seus três defeitos e qualidades. No caso, ela se diz ser: “impulsiva, impaciente e sincera até demais. Parceira, responsável e leal”.

Por Brasil 123