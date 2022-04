Brasileira deixa americana com ‘nariz torto’ no UFC Las Vegas 51

O duelo entre Istela Nunes e Sam Hughes foi a prova de que nem sempre dano causado é sinônimo de vitória no MMA. Na segunda luta do card preliminar do UFC Las Vegas 51, neste sábado (16), a brasileira causou um “estrago” no nariz da norte-americana, mas acabou derrotada na decisão majoritária dos juízes (29-27, 29-27, 28-28).

A maior parte do dano causado por Istela Nunes aconteceu no primeiro round da luta, mais especificamente nos primeiros minutos. Aproveitando a envergadura e a velocidade, a brasileira variou muitos golpes na longa distância com algumas combinações na curta, abrindo rapidamente um corte no rosto de Sam Hughes e causando grande dano principalmente no nariz da norte-americana.

Ao longo da luta, a brasileira não foi capaz de manter o mesmo ritmo inicial e, de quebra, teve um ponto retirado pelo árbitro por conta de repetidas dedadas acidentais no olho da norte-americana. No final das contas, mesmo com o rosto bastante danificado, Sam Hughes conquistou sua primeira vitória no UFC, enquanto Istela Nunes segue sem vencer na organização.

