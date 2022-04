Brasiléia participará da seletiva nacional de Voleibol Feminino em Foz do Iguaçu

Através da Escola Estadual Instituto Odilon Pratagi (IOP) de Brasiléia, o time feminino deve participar da seletiva nacional de Voleibol representando o municipio e o Estado do Acre em Foz do Iguaçu, Paraná.

O time de Brasiléia representado pelo treinador Sebastião Ferreira, contam com as seguintes jogadoras: Ana Luiza, Sanmily Graci, Sarah Damaceno, Alice, Sahra Herreira, Thainá Maciel, Sara Lemos, Thácila, Sarah Machado, Amanda e Ana Vitória. A equipe destaca o apoio da Prefeitura Municipal de Brasiléia. O responsável pela delegação da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), José Reinaldo também deve comparecer no campeonato.

Realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDEPR), o campeonato será disputado entre os dias 01 e 08 de abril. Na próxima quarta-feira (11), ao vivo, você poderá acompanhar as emoções do sorteio que vai definir o chaveamento dos grupos do torneio. A transmissão começa às 15h, na fanpage oficial da CBDE, no Facebook.

Com a proximidade da estreia, as escolas estão intensificando os treinos para que suas equipes façam bonito na competição. De Norte a Sul do país, alunos de instituições públicas e particulares contam os dias para que possam viver essa atmosfera que só um evento desse porte deixa na vida de cada um deles como legado.

Os vencedores da “Série Ouro” terão a chance de representar o Brasil no Mundial ISF da modalidade, que graças ao prestígio internacional da CBDE, será realizado também em Foz do Iguaçu, em maio deste ano.

No Acre, além do time de Brasiléia, vai também o de Cruzeiro do Sul representando o time Masculino. A competição conta com o apoio do Governo do Estado do Paraná, através da Superintendência Geral de Esportes e, também, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

