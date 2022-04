Boris Johnson promete entregar mais armas para Zelensky durante visita surpresa à Ucrânia

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez uma visita surpresa a Kiev neste sábado (9), durante a qual prometeu 120 veículos blindados e novos sistemas de mísseis antinavio ao regime do presidente Volodymyr Zelensky.

Johnson autorizou ainda um pacote de ajuda militar separado no dia anterior e também prometeu à Ucrânia US$ 500 milhões em empréstimos do Banco Mundial.

“Hoje eu encontrei meu amigo presidente Zelensky em Kiev como uma demonstração de nosso apoio inabalável ao povo da Ucrânia”, twittou Johnson, logo após a notícia de sua viagem não anunciada à capital ucraniana. “Estamos estabelecendo um novo pacote de ajuda financeira e militar que é uma prova de nosso compromisso com a luta de seu país contra a campanha bárbara da Rússia” , acrescentou.

De acordo com Downing Street, a Grã-Bretanha fornecerá às forças de Zelensky 120 veículos blindados e novos sistemas de mísseis antinavio. Esta parcela de equipamento militar é adicional a um pacote de ajuda militar de £ 100 milhões (US $ 130 milhões) anunciado na sexta-feira, que inclui mísseis antiaéreos Starstreak, 800 mísseis antitanque NLAW e “munições de alta tecnologia”, comumente conhecidas . como ‘drones suicidas’.

Johnson se destacou como um dos líderes pró-ucranianos mais ansiosos no Ocidente desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar em fevereiro. Londres já enviou mais de 4.000 mísseis NLAW para a Ucrânia e convocou uma reunião de doadores para convencer seus aliados a aumentar seus suprimentos de armas. O Reino Unido também sancionou extensivamente a Rússia e cortou seu próprio suprimento de petróleo e gás russo em resposta ao conflito.

O próprio Johnson se referiu a dois incidentes – o assassinato de civis na cidade de Bucha e um ataque mortal com mísseis em uma estação de trem em Kramatorsk – como “crimes de guerra” russos, embora as circunstâncias que cercam ambos ainda não tenham sido investigadas. Moscou acusou as forças ucranianas de manipular evidências do primeiro para uma “provocação grosseira e cínica”, e citou o uso militar ucraniano do tipo de míssil implantado no último incidente.

O apoio do primeiro-ministro do Reino Unido foi reconhecido por Kiev. Em um post no Facebook anunciando a reunião Johnson-Zelensky, Andriy Sybiha, assessor do líder ucraniano, descreveu o Reino Unido como “líder no apoio à defesa da Ucrânia. O líder da coalizão anti-guerra. Líder em sanções contra o agressor russo.”

A visita de Johnson ocorreu um dia depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez uma viagem semelhante à Ucrânia, onde prometeu a Zelensky um caminho rápido para a adesão à UE. O chanceler austríaco Karl Nehammer também fez uma visita a Kiev no sábado. No entanto, a Áustria é um país neutro e Nehammer não concedeu nenhuma ajuda militar a Zelensky. Em vez disso, ele prometeu apoiar mais sanções da UE a Moscou e fornecer ajuda humanitária.

Informações via RT News