Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido há 12 dias na região amazônica

Há 12 dias, Francisco Márcio Soares Farias (25) está desaparecido. Após quatro familiares saírem para caçar no dia 21 de março, um deles acabou sumindo durante a caça, na região do Guajará-Amazonas.

O local que eles se acamparam dá acesso ao rio gama, chega no Boa Fé e sobe no afluente de São Francisco, onde chega no Tapií, comunidade da região Amazônica, numa distância de pelo menos 360km pelo rio, cerca de dois dias de viagem.

De acordo com informações, cada um partiu para uma direção e o combinado era se encontrar num local determinado. No final da tarde da segunda-feira (21/3), apenas três integrantes retornaram.

Rapidamente se iniciaram as buscas a fim de encontrar Francisco. Não houve sucesso, o que motivou o acionamento da equipe de bombeiros do município de Cruzeiro do Sul no domingo dia (27/3).

Na comunidade não há moradores próximos e telefone para contato.

Militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para as buscas. Até o momento, não há informações desde o dia em que saíram devido à distância e do local ser totalmente isolado.