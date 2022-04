Bombeiros encerram buscas por criança de 3 anos que desapareceu em rio no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros do município de Xapuri, interior do Acre, encerrou as buscas pelo corpo da criança de 3 anos que desapareceu dentro do rio no último dia 4. As buscas foram encerradas ainda no dia 8.

Na mesma ocorrência, um homem também havia desaparecido no Rio Xapuri, após ingerir bebida alcoólica. O corpo dele foi encontrado na tarde do dia 5 com ajuda de bombeiros de Rio Branco.

A comandante do Corpo de Bombeiros de Xapuri, Laiza Mendonça, explicou que vários fatores influenciam nesses em casos de acidentes e buscas em rio.

“Um deles era o fato de o corpo da criança ser bem pequeno e no rio em que ela caiu não havia nada galhadas, balseiros que segurassem o corpo. Nosso protocolo de mergulho prevê três dias de buscas submersas e dois dias de buscas superficiais, fizemos quatro dias de buscas submersas e o último dia de buscas superficiais”, afirmou.

