Bolsonaro debocha de escola de samba que o interpretou no Carnaval 2022: “Que apresentação ruim”

O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, usou sua conta pessoal, na manhã desta segunda-feira, 25, para debochar da apresentação da escola de samba de São Paulo, Rosas de Ouro, que em seu desfile uma fala que o governante fez ao dizer “se você virar um jacaré, é problema de você”, referindo a vacina contra a Covid-19.

Veja o vídeo:

A fala do presidente repercutiu na imprensa nacional e, como esperado, houve apoiadores e pessoas contrárias a esse posicionamento.

Com a volta dos desfiles carnavalescos, após dois anos parado por conta pandemia, as escolas inovaram e abordaram diversos temas. A escola de samba Rosas de Ouro, fez uma apresentação sobre a fala de Bolsonaro, porém seu carnavalesco disse que a interpretação não foi uma crítica e sim apontar as dificuldades que a nação enfrentou em meio a pandemia.

Ao, G1, Paulo Menezes disse que foi uma brincadeira. “Por muito tempo, o Bolsonaro não quis que a gente se vacinasse, e a gente deu um troco na Avenida. Faltam deboche e brincadeira no carnaval hoje em dia”.

Com a repercussão da cena, o presidente compartilhou os vídeo em sua conta pessoal no Twitter e disparou “Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkkkk. Valeu”.

A publicação, que já conta com quase 80 mil curtidas e pouco mais de 7 mil comentários, teve os mais diversos tipos de posicionamento dos internautas.

Ainda na publicação Bolsonaro comenta: “Todas as doses aplicadas no Brasil foram compradas pelo Governo Federal e repassadas aos Estados/Municípios assim que liberadas pela Anvisa. 600 milhões de doses foram adquiridas e mais de 487 milhões distribuídas. Defendemos desde o início a liberdade de escolha de cada um”, disse o presidente.