Boletim traz três casos de Covid-19 e nenhuma morte pela doença neste sábado

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) trouxe três novos casos de Covid-19 e nenhuma morte pela doença neste sábado (9). O número total de infectados passou de 123.822 para 123.825 e o de mortes permanece em 1.995.

Há cinco exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado permanece 7%, de acordo com o guia de monitoramento de leitos onde ainda há a informação de que o estado tem 30 leitos de UTI para pacientes Covid-19: 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul. Mas como o Into encerrou os atendimentos para casos da doença, a Saúde informou que os casos de Covid-19 serão atendidos em outras unidades da rede pública de Saúde.