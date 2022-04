Boato ou verdade: Nubank está liberando PIX de aniversário no valor de R$ 400?

O Nubank é sem dúvida um dos bancos mais utilizados para golpes em redes sociais, sobretudo no WhatsApp. Recentemente, tem circulado a informação de que o banco estaria enviado PIX de R$ 400 a usuários em comemoração ao seu aniversário. Mas será que isso é verdade ou não passa de boato?

De antemão, é preciso esclarecer que isso é falso. Ou seja, o Nubank não está dando R$ 400 via PIX para comemorar seu aniversário. Na verdade, essa informação nada mais é do que uma armadilha desenvolvida por criminosos para roubar os dados pessoais das vítimas. A mensagem enviada pelo Whatsapp, portanto, não passa de um boato.

É importante lembrar que o golpe do PIX de R$ 400 do Nubank foi inspirado na campanha de estudos online do banco digital, de fato, verídica.

Quando foi lançada há alguns meses, clientes selecionados puderam participar de pesquisas acerca de alguns serviços do banco digital. Como recompensa, o Nubank depositava um bônus, com valores entre R$ 150 e R$ 450.

