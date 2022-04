Biah Rodrigues, mulher de Sorocaba, detona Anitta: “Não me representa”

A modelo Biah Rodrigues, de 25 anos, esposa do sertanejo Sorocaba, usou as redes sociais para dar sua opinião sobre o sucesso de Anitta. Questionada por um seguidor, sobre o que achava de “Anitta ser a número 1 do Brasil, representando a mulher brasileira”, Biah disparou: “Não me representa”, disse.

“Ela está em um patamar que poderia acabar com esse estereótipo da mulher brasileira, mas só reforça ainda mais”, declarou a influenciadora.



Biah e Sorocaba

Após conquistar o topo do ranking mundial do Spotify, Anitta levou Envolver à primeira posição do Youtube Brasil entre as músicas mais buscadas. Já o clipe oficial da canção é o 4º mais visto na plataforma no mundo.

Além do desempenho no streaming, a Poderosa tem sido aclamada por veículos de imprensa internacionais por causa de sua apresentação icônica no Coachella na semana passada.

Fonte: Metrópoles